В Харькове один из перевозчиков решил поставить в автобус систему для безналичной оплаты

В 115 маршрутке появилась возможность заплатить за поездку смартфоном. Для этого нужно установить на него приложение.

Пока что пассажиры не очень охотно отзываются на эксперимент, но перевозчик надеется, что минимум 30% из них откажутся от наличных.

Это позволит немного облегчить работу водителей, которым не придется отвлекаться на поиск сдачи.

Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".