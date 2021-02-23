В Харькове коммунальщики удивили местных жителей

Перед приездом чиновника работники начали засыпать грязь снегом.

Кадры появились на странице «Х**вый Харьков».

Чтобы все было в светлых тонах, коммунальные службы решили очистить улицы от грязного снега и вместо того, чтобы убирать грязный снег, решили засыпать его чистым. Со стороны могло показаться, что коммунальщики "латают" ямы снегом.

Чиновник все же приехал поселок, но оценил ли старания коммунальщиков, не известно.



Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".