На фасаде Харьковского горсовета установят мемориальную доску покойному Геннадию Кернесу
Такое решение 23 февраля приняла члены топонимической комиссии.
"Наш с вами долг - почтить его память и дать возможность установить мемориальную доску на здании городского совета. Вопрос будет проработан, будет подготовлен соответствующий эскиз", - сказал первый заместитель городского головы Александр Новак.
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