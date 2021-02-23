На фасаде Харьковского горсовета установят мемориальную доску покойному Геннадию Кернесу

Такое решение 23 февраля приняла члены топонимической комиссии.

"Наш с вами долг - почтить его память и дать возможность установить мемориальную доску на здании городского совета. Вопрос будет проработан, будет подготовлен соответствующий эскиз", - сказал первый заместитель городского головы Александр Новак.

Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".