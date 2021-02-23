В Харькове на Гагарина неизвестный сбил собаку, предположительно овчарку

Собака жива, лежит на пешеходном, передает "ХС Харьков".

"Возможно чей-то любимец потерялся. Спешите, так как наездника больше интересует машина, собаке похоже, что помогать никто не собирается", - говорится в сообщении.

"Может кто то проезжает мимо, собачка на том же месте? Люди готовы выехать за ней", "Кто на месте наберите если не сложно", "похоже никто не собирается помогать» а тот кто залил видео?!мог бы и помочь, а не видео заливать", - пишут в комментариях.

Видео - здесь.

Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".