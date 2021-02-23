В Харькове на Гагарина неизвестный сбил собаку, предположительно овчарку
Собака жива, лежит на пешеходном, передает "ХС Харьков".
"Возможно чей-то любимец потерялся. Спешите, так как наездника больше интересует машина, собаке похоже, что помогать никто не собирается", - говорится в сообщении.
"Может кто то проезжает мимо, собачка на том же месте? Люди готовы выехать за ней", "Кто на месте наберите если не сложно", "похоже никто не собирается помогать» а тот кто залил видео?!мог бы и помочь, а не видео заливать", - пишут в комментариях.
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Видео - здесь.
Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.
Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.
"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.
Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".