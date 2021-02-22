На Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома
Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.
"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.
Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.
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Кроме того мы писали, что в Харькове в течение суток задержали 12 человек прямо на улице
Патрульные задержали людей, у которых с собой были наркотики, запрещенные вещества правоохранители обнаружили во время досмотров.
Нарушителей вместе с наркотиками патрульные передали следователям. Если их вину докажут, им грозит уголовная ответственность и тюрьма.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".