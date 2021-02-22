Харьковские бездомные превратили метро в свое "жилище"

Об этом сообщили в «ХС. Харьков».

Больше всего страдает станция метро Героев Труда, выход к «Познани».

«К вечеру 21:00 и позже собираются бомжи на ночлег. Вонь стоит неимоверная всегда. Они ссут в решетки, спят, едят там же. По переходу характерные потеки и грязь. На лестнице следы блевотины и го*на уже неделю. Пыль вековая. И при этом метрополитен якобы поддерживает санитарные нормы и чистотой и проводит дезинфекции... Рядом ещё и хлеб продают. Это просто крик души... Запах мочи выедает глаза», - жалуется автор сообщения.

Кроме того мы писали, что в Харькове в течение суток задержали 12 человек прямо на улице

Патрульные задержали людей, у которых с собой были наркотики, запрещенные вещества правоохранители обнаружили во время досмотров.

Нарушителей вместе с наркотиками патрульные передали следователям. Если их вину докажут, им грозит уголовная ответственность и тюрьма.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".