В Харькове мужчина устроил погром в магазине

В пресс-службе областного управления Нацполиции рассказли, что копов вызвали охранники супермаркета.

"Неадекват на Салтовке разнес "АТБ" и заляпал все кровью. Сегодня на Тракторостроителей, 107 братишку сильно размотало: носился с ножом по маркету, бил витрины, после чего был скручен полицейскими", - написали в соцсетях.

Мужчина разбил две бутылки пива, его забрали в больницу.

Кроме того мы писали, что в Харькове в течение суток задержали 12 человек прямо на улице

Патрульные задержали людей, у которых с собой были наркотики, запрещенные вещества правоохранители обнаружили во время досмотров.

Нарушителей вместе с наркотиками патрульные передали следователям. Если их вину докажут, им грозит уголовная ответственность и тюрьма.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".