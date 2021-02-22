В Харькове мужчина устроил погром в магазине
В пресс-службе областного управления Нацполиции рассказли, что копов вызвали охранники супермаркета.
"Неадекват на Салтовке разнес "АТБ" и заляпал все кровью. Сегодня на Тракторостроителей, 107 братишку сильно размотало: носился с ножом по маркету, бил витрины, после чего был скручен полицейскими", - написали в соцсетях.
Мужчина разбил две бутылки пива, его забрали в больницу.
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Кроме того мы писали, что в Харькове в течение суток задержали 12 человек прямо на улице
Патрульные задержали людей, у которых с собой были наркотики, запрещенные вещества правоохранители обнаружили во время досмотров.
Нарушителей вместе с наркотиками патрульные передали следователям. Если их вину докажут, им грозит уголовная ответственность и тюрьма.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".