В Харькове задержали мужчину, который совершил множество различных преступлений
В полицию поступила информация от работников ГСЧС, которые потушили пожар в квартире. После ликвидации огня в помещении они обнаружили женщину с многочисленными травмами и ножевыми ранениями.
Во время транспортировки в больницу она скончалась.
В полиции вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Фигуристая жена продюсера "Квартал 95" с глубоким декольте раскрыла свой козырь: "Просто посмотрите на эти..."
"Реальная конина": Полякова на шоу "Маска" проехалась по Гросу, певица не стала молчать
57-летний муж Сумской Борисюк признался, что думает о Кароль и зачем пришел на "Голос країни": "Проклятая..."
Большая трагедия Баскова: как выглядит единственный сын певца, который отказался от отцовской фамилии
Злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая со своими детьми решила снять другую квартиру. Спустя время ее бывший сожитель узнал новый адрес женщины, и когда она осталась одна дома - он ворвался и жестко расправился с ней. После совершения он поджег квартиру и скрылся.
Мужчину задержан. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Ему грозит срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Кроме того мы писали, что в Харькове в течение суток задержали 12 человек прямо на улице
Патрульные задержали людей, у которых с собой были наркотики, запрещенные вещества правоохранители обнаружили во время досмотров.
Нарушителей вместе с наркотиками патрульные передали следователям. Если их вину докажут, им грозит уголовная ответственность и тюрьма.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".