В Харькове задержали мужчину, который совершил множество различных преступлений

В полицию поступила информация от работников ГСЧС, которые потушили пожар в квартире. После ликвидации огня в помещении они обнаружили женщину с многочисленными травмами и ножевыми ранениями.

Во время транспортировки в больницу она скончалась.

В полиции вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала.

Злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая со своими детьми решила снять другую квартиру. Спустя время ее бывший сожитель узнал новый адрес женщины, и когда она осталась одна дома - он ворвался и жестко расправился с ней. После совершения он поджег квартиру и скрылся.

Мужчину задержан. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Ему грозит срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Патрульные задержали людей, у которых с собой были наркотики, запрещенные вещества правоохранители обнаружили во время досмотров.

Нарушителей вместе с наркотиками патрульные передали следователям. Если их вину докажут, им грозит уголовная ответственность и тюрьма.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

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