Под Харьковом мужчина повис на балконе

В пресс-службе ГУНП рассказали, что им поступило сообщение, что на последнем этаже многоквартирного дома повис 41-летний мужчина.

На место оперативно выехала группа патрульной полиции, работники ГСЧС и медики. Спасатели несколько минут держали висящего вниз головой мужчину за ногу и пытались затащить его внутрь.

"В Васищево какой-то солевик чуть не прыгнул с балкона. Висел в позе человека-паука", -пишут в соцсетях.

Видео можно посмотреть здесь.

Кроме того мы писали, что в Харькове накажут мужчину из-за семейной ссоры.

4 февраля 2016 года женщина с поломанной правой рукой находилась дома вместе с родным братом мужа. Она зашла в ванную комнату и увидела, что родственник в очередной взял ее таз для белья и затеял стирку.

Женщина устроила скандал, и ее новоиспеченный родственник решил сломать ей палец.

"Из-за двух поломанных рук я ничего не могла делать. Кроме того, у меня пошатнулась психика от действий родственника", - заявила в суде пострадавшая Ирина.

Мужчина свою вину не признал и сказал, что женщина на него "напала".

Киевский районный суд признал виновным 44-летнего харьковчанина (ч. 1 ст. 122 УК Украины) и приговорил его к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года, а также он обязан и выплатить пострадавшей 50 тысяч гривен морального ущерба.

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