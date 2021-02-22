В Харькове в течение суток задержали 12 человек прямо на улице
Патрульные задержали людей, у которых с собой были наркотики, запрещенные вещества правоохранители обнаружили во время досмотров.
Нарушителей вместе с наркотиками патрульные передали следователям. Если их вину докажут, им грозит уголовная ответственность и тюрьма.
Кроме того мы писали, что в Харькове девушка разделась в метро
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Фигуристая жена продюсера "Квартал 95" с глубоким декольте раскрыла свой козырь: "Просто посмотрите на эти..."
Полякова закричала, смекнув, кто стал Солнцем на шоу "Маска", неожиданные кадры: "Умеет интриговать..."
В России произошла масштабная ж/д-катастрофа: первые подробности и кадры последствий
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП за границей, фото: первые данные о погибших
На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.
Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.
В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".