На Харьковщине разыскивают нездоровую женщину
Родственники пропавшей заявили, что женщина болеет шизофренией.
Рано утром 20 февраля Валентина Завгородняя вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, крепкого телосложения, короткие черные волосы, глаза карие.
Была одета в черную куртку с блестящими вставками, брюки серого цвета, синюю кофту, сверху на кофту - халат на молнии, на ногах фиолетовые галоши.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
57-летний Борисюк внезапно решил омолодиться, Сумская ошарашила кадрами у косметолога: "Ну что же, посмотрим…"
Жаркая Огневич забралась на кровать в непристойном платье и показала, на что способна: «Каменских отдыхает»
Полякова закричала, смекнув, кто стал Солнцем на шоу "Маска", неожиданные кадры: "Умеет интриговать..."
В России произошла масштабная ж/д-катастрофа: первые подробности и кадры последствий
Кому известно, где может находиться Валентина Завгородняя, сообщите по телефонам: (057249) 2-09-02, 0957940700, 0953500453.
Кроме того мы писали, что в Харькове девушка разделась в метро
На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.
Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.
В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".