На Харьковщине разыскивают нездоровую женщину

Родственники пропавшей заявили, что женщина болеет шизофренией.

Рано утром 20 февраля Валентина Завгородняя вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, крепкого телосложения, короткие черные волосы, глаза карие.

Была одета в черную куртку с блестящими вставками, брюки серого цвета, синюю кофту, сверху на кофту - халат на молнии, на ногах фиолетовые галоши.

Кому известно, где может находиться Валентина Завгородняя, сообщите по телефонам: (057249) 2-09-02, 0957940700, 0953500453.

Кроме того мы писали, что в Харькове девушка разделась в метро

На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.

Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.

В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".