В Харькове машина на скорости врезалась в магазин

Об этом сообщили в телеграм-канале «Автомобильный Харьков».

В Харькове на ул. Клочковской автомобиль влетел в здание обувного магазина.

От сильного удара машина сильно повреждена, очевидцы пишут, что пострадали люди.

Официальная информация устанавливается.

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Родственники пропавшей заявили, что женщина болеет шизофренией. Рано утром 20 февраля Валентина Завгородняя вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, крепкого телосложения, короткие черные волосы, глаза карие.

Была одета в черную куртку с блестящими вставками, брюки серого цвета, синюю кофту, сверху на кофту - халат на молнии, на ногах фиолетовые галоши.

Кому известно, где может находиться Валентина Завгородняя, сообщите по телефонам: (057249) 2-09-02, 0957940700, 0953500453.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".