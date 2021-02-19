В Харьковском районе ночью произошел пожар

Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Как выяснилось, на улице Сабурной горел частный дом. Во время тушения бойцы ГСЧС нашли тело парня. Погибшему было около 25 лет.

Причину возгорания устанавливают эксперты.

Кроме того мы писали, что в Харькове разыскивают школьницу.

11-летняя Вероника Супрун не вернулась домой со школы, сообщают в поисковой группе "Милена".

18 февраля, около 15.00 она вышла из школы №162, расположенной по адресу ул. Пермская, 13, и до сих пор не пришла домой

Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.

Приметы: рост 150 см, волосы русые.

Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.

Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".