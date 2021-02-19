В Харькове водитель микроавтобуса выехал на встречку
Инцидент произошел на улице академика Павлова, в районе Барабашово, передает Status Quo.
"Неадекватный водитель буса ехал по встречке, объезжая пробку. Когда я упёрся ему в лоб, объехал меня и кинул бутылку от парфюма. Сегодня же поеду, напишу заявление в полицию..." – пишет автор видео.
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Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.
Приметы: рост 150 см, волосы русые.
Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.
Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
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