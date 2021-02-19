На Харьковщине разыскивают женщину
В пгт Ковшаровка Харьковской области пропала 42-летняя Наталья Двуричанская, сообщают в поисковой группе "Милена".
Женщина ушла из дома 12 февраля и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложение, волосы темные длиной ниже плеч.
Под правым глазом у Натальи есть шрам, который остался после операции.
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Была одета в шубу тигровой расцветки, черные штаны, белые сапоги.
Любую информацию о ее местонахождении просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Кроме того мы писали, что в Харькове разыскивают школьницу.
11-летняя Вероника Супрун не вернулась домой со школы, сообщают в поисковой группе "Милена".
18 февраля, около 15.00 она вышла из школы №162, расположенной по адресу ул. Пермская, 13, и до сих пор не пришла домой
Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.
Приметы: рост 150 см, волосы русые.
Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.
Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".