В Харьковской области коронавирус подтвержден у 184 человек
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Из них 165 — жители Харьковского района (155 — жители города Харькова). 15 заболевших — жители Купянского и 4 — Изюмского районов.
За прошедшие сутки умерло 7 харьковчан.
Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.
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Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.
Подробности происшествия выясняются.
Видео разрушений можно посмотреть здесь.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".