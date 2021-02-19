В Харьковской области коронавирус подтвержден у 184 человек

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Из них 165 — жители Харьковского района (155 — жители города Харькова). 15 заболевших — жители Купянского и 4 — Изюмского районов.

За прошедшие сутки умерло 7 харьковчан.

Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.

Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.

Подробности происшествия выясняются.

Видео разрушений можно посмотреть здесь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".