В Харькове разыскивают школьницу
11-летняя Вероника Супрун не вернулась домой со школы, сообщают в поисковой группе "Милена".
18 февраля, около 15.00 она вышла из школы №162, расположенной по адресу ул. Пермская, 13, и до сих пор не пришла домой
Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.
Приметы: рост 150 см, волосы русые.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Украинская девушка Бонда Куриленко посветила бюстом в слишком эффектном декольте: "Интересная поза"
ЧП с Настей Каменских, жена Потапа срочно обратилась к украинцам: «Друзья, пожалуйста...»
Скандалом обернулась звездная вечеринка для беременной с Екатериной Осадчей: "Что за бабка?"
Оборвалась жизнь звезды "Иронии Судьбы" и "Служебного романа", детали трагедии: "Тело нашла..."
Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.
Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.
Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.
Подробности происшествия выясняются.
Видео разрушений можно посмотреть здесь.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".