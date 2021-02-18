Работники железной дороги в Харькове просят граждан не нарушать правила безопасности на железнодорожном транспорте

В январе более сорока жителей Харьковщины ходили по рельсам или пытались уехать в “товарняках”.

44 гражданина ходили по рельсам или пытались проехать в грузовых поездах, – сообщает пресс-служба ЮЖД.

36 правонарушителей оштрафовали, 8 – предупредили.

Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.

Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.

Подробности происшествия выясняются.

Видео разрушений можно посмотреть здесь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".