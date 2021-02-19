Под Харьковом с разницей в минуту произошли пожары на предприятиях

Как сообщили в ГСЧС, 17 февраля в 21:19 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в металлической сушке дров на территории предприятия в с. Тихое.

А буквально через минуту после первого вызова, в 21:20 поступило сообщение о пожаре в с. Хотомля того же Волчанского района.

Причина пожара и ущерб также устанавливаются, погибших и пострадавших нет.

Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.

Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.

Подробности происшествия выясняются.

Видео разрушений можно посмотреть здесь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".