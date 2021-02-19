Под Харьковом с разницей в минуту произошли пожары на предприятиях
Как сообщили в ГСЧС, 17 февраля в 21:19 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в металлической сушке дров на территории предприятия в с. Тихое.
А буквально через минуту после первого вызова, в 21:20 поступило сообщение о пожаре в с. Хотомля того же Волчанского района.
Причина пожара и ущерб также устанавливаются, погибших и пострадавших нет.
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Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.
Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.
Подробности происшествия выясняются.
Видео разрушений можно посмотреть здесь.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".