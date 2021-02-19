Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько будет стоить проезд в метро

Об этом в интервью движению "Чесно".

"Хочу вам сказать, что я не буду поднимать цены ни на метрополитен, ни на проезд в транспорте. Это моя позиция. В случае необходимости будем дотировать из городского бюджета", - отметил Терехов.

Отвечая на вопрос - можно ли установить в транспорте тариф в 4 гривны, Терехов заявил, что это приведет к коллапсу.

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Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.

Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.

Подробности происшествия выясняются.

Видео разрушений можно посмотреть здесь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".