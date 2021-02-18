Вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала смешное видео со своим собакой
На видео любимец семью позировал в наряде "священника". Собаку нарядили в черную накидку с белыми воланами и красными пуговицами, на голову пса надели высокую твердую шапку.
Забавные кадры Оксана опубликовала в Instagram-сторис.
Недавно мы писали, что в Харькове повредили окна и фасад магазина.
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Последние минуты жизни: 20-летний харьковчанин прыгнул с балкона квартиры, перед этим записав видео
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Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.
Подробности происшествия выясняются.
Видео разрушений можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали, что в Харькове ночью 20-летний парень прыгнул с балкона квартиры
Перед тем как спрыгнуть, он записывал сторизы в Инстаграм, в которых прощался со всеми, сообщает телеграм-канал "ХС Харьков".
"Жаль пацана, безответная любовь в 20 лет это п**ец конечно, некому было выговориться, хотя бы маме, друзьям было п*х", "Искренне жаль парня ...горе родителям ...", "Ох родители его конечно будут загоняться теперь до конца жизни на счёт его слов по поводу того что ему ничего не дали", - пишут харьковчане в комментариях.
Видео последних минут жизни парня здесь.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".