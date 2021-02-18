В Харькове микроавтобус влетел в опору
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Volkswagen» нарушил п. 12.1 (скорость движения) ПДД Украины и врезался в опору автовокзала.
«В результате аварии никто не пострадал», - рассказали в полиции.
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На водителя микроавтобуса «Volkswagen» патрульные составили административный протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП) КУоАП.
Ранее мы писали, что в Харькове ночью 20-летний парень прыгнул с балкона квартиры
Перед тем как спрыгнуть, он записывал сторизы в Инстаграм, в которых прощался со всеми, сообщает телеграм-канал "ХС Харьков".
"Жаль пацана, безответная любовь в 20 лет это п**ец конечно, некому было выговориться, хотя бы маме, друзьям было п*х", "Искренне жаль парня ...горе родителям ...", "Ох родители его конечно будут загоняться теперь до конца жизни на счёт его слов по поводу того что ему ничего не дали", - пишут харьковчане в комментариях.
Видео последних минут жизни парня здесь.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".