Заключенные забаррикадировались в производственном цехе исправительной колонии под Харьковом и взяли заложника

По такому сценарию на территории законсервированной "Куряжской исправительной колонии имени Макаренко" в Подворках (Дергачевский район) прошли совместные учения спецназа, полиции, спасателей и тюремщиков, передает "Харьков тудей".

По сценарию заключенные с заложником требовали заправленный автомобиль, деньги и беспрепятственный проезд к аэродрому "Коротич".

В итоге переговорщики не достигли успеха, часть требований заключенных пришлось выполнить.

Им дали автомобиль, который потом штурмовали на территории исправительной колонии.

Ранее мы писали, что на Харьковщине перевернулась маршрутка - есть пострадавшие

Об этом сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Он сообщил, что всего в маршрутке сообщение Люботин - Харьков находились 10 человек, из них 8 получили травмы.

"Всего в маршрутке было 10 человек, их осмотрели, у восьми увидели какие-то травмы, — сказал Забашта. — Ни одной сильной травмы там нет, там все легкие травмы, у всех ушибы. Три человека — в областную больницу, один — в больницу скорой помощи, двое — в Люботинскую больницу", - сообщил Забашта.

Видео с места ДТП можно посмотреть здесь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".