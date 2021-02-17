В Харькове прощаются с 27-летним бойцом Дмитрием Мироненко

14 февраля в районе поселка Новолуганское, в Донецкой области, в результате подрыва погибли трое украинских военнослужащих

Один из погибших - 26-летний харьковчанин, старший солдат Дмитрий Мироненко.

С Дмитрием Мироненко прощаются сегодня на Аллее славы кладбища №18.

Ранее мы писали, что в последний путь провели 36-летнего военнослужащего Александра Глушко, которого 11 февраля убила пуля снайпера на Донбассе

Тело погибшего привезли из зоны ООС 12 февраля – на границе Полтавской области воина встречали десятки полтавчан.

Утром 13 февраля в Свято-Успенском кафедральном соборе прошло прощание родственников с погибшим, после чего тело воина привезли на площадь перед областной госадминистрацией, где сотни жителей Полтавы поклонились герою.

Проститься с Александром пришли его родные, собратья и односельчане.

Затем тело бойца повезли в село Руновщина Полтавского района, где его похоронили на местном кладбище.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".