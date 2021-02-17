На теле харьковчанки, найденной вчера в квартире во время пожара эксперты насчитали более 20 ножевых ранений

Копы вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала в доме под Харьковом.

Год назад она бросила мужа из-за его постоянные издевательства и оскорбления. К тому же, злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая год назад сняла квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город.

Вечером 16 февраля женщина была дома одна, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился с бывшей сожительницей - он ударил ее ножом более 20 раз.

После совершения преступления он поджег квартиру.

Видео задержания мужчины можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.

Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.

ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".