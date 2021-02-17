В Харьковской области зарегистрировано 1508 летальных исходов коронавируса

Такие данные опубликованы 17 февраля на сайте СНБО.

За сутки после осложнений от коронавируса умерли двенадцать пациентов.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 80 827 жителей, за сутки положительный результат получили 243 пациента. В регионе насчитывается 74 612 выздоровевших (194 новых) и 4707 активных больных.

Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.

Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.

ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".