Харьковские врачи спасли женщину

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Днем 16 февраля бригада "скорой" смогла реанимировать 72-летнюю женщину.

Женщину спасла бригада в составе врача Мелешкова Р.В., фельдшера Раевского Д.С. и водителя Смирнова А.Ю.

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Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.

Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.

ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".