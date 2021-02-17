Харьковские врачи спасли женщину
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Днем 16 февраля бригада "скорой" смогла реанимировать 72-летнюю женщину.
Женщину спасла бригада в составе врача Мелешкова Р.В., фельдшера Раевского Д.С. и водителя Смирнова А.Ю.
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Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.
Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.
ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".