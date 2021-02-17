На Харьковщине банду запугивала местных предпринимателей с целью получения денег

Ежемесячно они требовали от бизнесменов «дань» в размере 10-15 тысяч долларов США, передает «ГородХ».

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, всего в преступную группу входило трое мужчин. Задержать пока удалось только двух – организатора и его помощника.

Во время обысков правоохранители изъяли оружие, кастет, стилет, финские ножи, нунчаки, удостоверение журналиста на имя организатора, деньги в разной валюте (общая сумма 184 тысячи гривен) и «черные» записи.

Если их вину докажут в суде, им грозит провести за решеткой до 7 лет.

Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.

Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.

ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".