На Харьковщине банду запугивала местных предпринимателей с целью получения денег
Ежемесячно они требовали от бизнесменов «дань» в размере 10-15 тысяч долларов США, передает «ГородХ».
Как сообщили в облуправлении Нацполиции, всего в преступную группу входило трое мужчин. Задержать пока удалось только двух – организатора и его помощника.
Во время обысков правоохранители изъяли оружие, кастет, стилет, финские ножи, нунчаки, удостоверение журналиста на имя организатора, деньги в разной валюте (общая сумма 184 тысячи гривен) и «черные» записи.
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Если их вину докажут в суде, им грозит провести за решеткой до 7 лет.
Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.
Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.
ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".