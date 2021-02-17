В трех районах Харькова отключили теплоснабжение
Несколько домов, лицей и колледж времмено остались без отопления.
Об этом сообщает коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети".
График отключения отопления на 17 февраля:
Индустриальный район: пр. Александровский, 182 до 17:00;
Киевский район: ул. М. Бажанова 28, ул. Академическая, 1 до 20:00;
Слободской район: ул.Самосновская, 36 (электромеханический колледж), ул.Воровского, 21/23 (лицей).
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Отключение связаны с ликвидацией дефектов трубопровода.
Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.
Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.
ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".