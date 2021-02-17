В Харькове в такси из сумки выполз питон

Фото опубликовано в нескольких пабликах региона.

Таксист принял заказ на доставку сумки, в которой якобы находились пирожные. По дороге из сумки выползла змея.

"Взял заказ "доставка". Сказали, шо пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, в пути эта херня начала вылазить из сумки. Потом вылезла полностью", - приводит слова водителя один из пабликов.

"Вернуться в исходную точку и дать по мордам нужно однозначно и лучше пару раз. Очень жёстко! Есть же люди, которые не переносят гадов совсем. Вы чего творите, заказчики??? Срок решили себе заработать?" – написал харьковчанин в комментариях.

Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.

Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.

ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".