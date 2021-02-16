В Харькове суд решил не наказывать воспитательницу, из-за которой травму получила маленькая девочка
Девочка выпрыгнула со второго этажа после того, как ее забыли в группе.
Ребенок не смог открыть комнату на втором этаже и выпрыгнул из окна, у девочки диагностировали сотрясение головного мозга и переломы грудных позвонков, передает "Depo. Харьков".
В сентябре 2016 года Московский районный суд Харькова приговорил воспитательницу к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.
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Прокурор обжаловал приговор. По его словам, на момент совершения правонарушения обвиняемая достигла пенсионного возраста, а суд, нарушив требования закона, назначил ей ограничение свободы.
Таким образом приговор отменили и заменили штрафом в размере 1700 гривен.
Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.
14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.
Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.
Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.
Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".