В Харьковской области в течение 14 февраля с обморожением и переохлаждением в больницу обратились три человека

Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

Два человека госпитализированы в области, один человек — в Харькове.

Синоптики предупреждают, что 15 февраля в ночные часы ожидается усиление морозов.

В Харькове температура воздуха ночью составит 17°С — 19°С мороза, днем — 7°С — 9°С мороза.

Кроме того, мы писали, что в Харьковской области медики бригады экстренной помощи приняли роды в салоне автомобиля.

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицины и медицины катастроф.

Роды были приняты во время транспортировки женщины в больницу, при температуре минус 16.

Родилась здоровая девочка весом 3.150 кг.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".