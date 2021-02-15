В Харьковской области в течение 14 февраля с обморожением и переохлаждением в больницу обратились три человека
Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
Два человека госпитализированы в области, один человек — в Харькове.
Синоптики предупреждают, что 15 февраля в ночные часы ожидается усиление морозов.
В Харькове температура воздуха ночью составит 17°С — 19°С мороза, днем — 7°С — 9°С мороза.
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Кроме того, мы писали, что в Харьковской области медики бригады экстренной помощи приняли роды в салоне автомобиля.
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицины и медицины катастроф.
Роды были приняты во время транспортировки женщины в больницу, при температуре минус 16.
Родилась здоровая девочка весом 3.150 кг.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".