В Харькове прямо на улице умер мужчина
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
14 февраля в Харькове на улице Валентиновской возле дома №18, что в Салтовском районе, умер мужчина.
Как сообщили в полиции, на теле нет признаков насильственной смерти. Официальной информации на данный момент нет.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.
14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.
Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.
Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.
Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".