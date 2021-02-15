На Харьковщине мальчик ушел из дома и пропал бесследно
Об этом днем 14 февраля полицейским сообщила жительница города Южного Харьковской области, передает "Объектив".
Женщина рассказала, что она поссорилась с 11-летним сыном, после чего мальчик ушел из дома и пропал бесследно.
Правоохранители разыскали школьника в течение часа - он сидел в одном из местных кафе.
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Ребенка полицейские вернули домой.
Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.
14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.
Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.
Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.
Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".