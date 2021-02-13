На Харьковщине три автомобиля столкнулись рано утром 13 февраля

По данным Госслужбы по ЧС, вызов поступил им в 5:37.

В результате ДТП погибли два человека. Водитель Газели скончался на месте аварии, спасатели достали его тело из деформированной машины.

Заблокированным в кабине оказался водитель фуры Renault, ему помогли выбраться, однако мужчина умер в карете скорой помощи.

Подробности ДТП выясняются.

Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".