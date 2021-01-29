В прошлом году пассажирооборот в Харькове сократился вдвое
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 348,6 млн. пассажиров (66,2%).
По данным Главного управления статистики в Харьковской области:
железнодорожным транспортом отправлено 14,3 млн. пассажиров, что в 2,2 раза меньше объема 2019 г.;
автомобильным транспортом перевезено 52,9 млн. пассажиров (в 1,7 раза меньше);
городским электрическим транспортом перевезено 281,4 млн. пассажиров, в том числе метрополитеном – 128,1 млн. (в 1,7 раза меньше объема 2019 г.);
троллейбусами перевезено 77,3 млн. пассажиров трамваями – 76,0 млн. (меньше на 14,2% и 39,8% соответственно).
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Кроме того мы писали, что в Харькове трамвай сошел с рельсов
Происшествие случилось сегодня утром в районе ТРЦ «Французский бульвар».
Трамвай развернуло поперек рельсового полотна на ул. Академика Павлова, образовалась пробка из трамваев.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".