Вечером 28 января в Харькове пассажир такси изнасиловал женщину-водителя

Вначале мужчина пытался добиться любви обычным способом, но получил отказ и применил силу. Полиция вскоре нашла и задержала 35-летнего ранее судимого украинца.

«Это был просто очередной заказ. Когда пассажир в пути изменил маршрут, это не вызвало никаких подозрений. Однако вскоре этот пассажир начал недвусмысленно приставать к водительнице. А когда получил отказ, применил силу и реализовал задуманное, а после немедленно скрылся».

Насильнику сообщено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того мы писали, что в Харькове трамвай сошел с рельсов

Происшествие случилось сегодня утром в районе ТРЦ «Французский бульвар».

Трамвай развернуло поперек рельсового полотна на ул. Академика Павлова, образовалась пробка из трамваев.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".