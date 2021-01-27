В Харьковской области ночью вспыхнули три дома
Пожары произошли в Купянском и Харьковском районах области и на Волчанщине.
В Купянском районе в жилом доме горели комната, домашние вещи, перекрытия и крыша на площади 20 квадратных метров. По предварительным выводам, пожар произошел из-за короткого замыкания электрической сети.
На Волчанщине, в поселке Белый Колодец горело деревянное перекрытие на площади 4 квадратных метра. Вероятной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода.
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В Харьковском районе, на Дергачевщине, в селе Казачья Лопань дом был почти весь охвачен огнем, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.
Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".