Музыкант Владимир Карафетов записал песню в память о Геннадии Кернесе

Композиция выложена на странице исполнителя в Instagram.

Припев начинается со слов "Харьков мой без тебя сиротой ощущает, даже звезды теперь не горят на Сумской. Город плачет, и плачет, и все замирает".

В клипе показаны кадры из жизни Геннадия Кернеса, виды Харькова, объекты, которые реконструировали за время, пока Кернес руководил городом, и кадры с похорон.

"Песня в память о Лучшем! Покойся с миром Геннадий Адольфович Кернес..." - подписал музыкант видео.

Клип можно посмотреть здесь.

Напомним, что Геннадий Кернес умер от осложнений китайского вируса в берлинской клинике "Шарите"

Мэр Харькова лечился от COVID-19 в Германии с сентября. Друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что врачи уже собирались выписывать мэра, так как он шел на поправку.

"Утром позвонила жена Кернеса, сказала, что ее вызвали в больницу ночью. Ночью мой друг ушел из жизни, человек, с которым мы дружили 30 лет, мы не просто знакомы. Все в шоке, конечно. Но это жизнь, что делать", - рассказал Фукс.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".