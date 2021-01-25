В Харькове полиция выясняет обстоятельства нападения на местных жителей

В частности, в Харькове на улице Зубенко во дворе одного из домов примерно в полночь 25 января произошел взрыв гранаты. От взрыва пострадали активист организации "Мы – харьковчане" Алексей Поликашов и его брат, которых доставили в больницу, пишет Телеграм-канал "ХС-Харьков".

"На Зубенко пытались взорвать Алексея Поликашова, активиста "Мы – харьковчане". Со слов его брата, они шли вдвоем домой, как вдруг неизвестный сзади подбежал, нанес ему удар по голове и кинул гранату. Брат успел гранату оттолкнуть ногой, после чего прогремел взрыв. На данный момент они оба находятся в неотложке", – говорится в сообщении.

На месте работали 4 экипажа полиции, скорая помощь и спасатели. Также есть информация, что в городе объявили план-перехват.

Как пишут Novyny.24tv.ua, жена активиста рассказала, что неизвестный ударил Поликашова лопатой по голове и бросил гранату. Но брат успел ее "отфутболить".

Также о тех событиях рассказал и брат активиста: они шли вдвоем домой, как вдруг неизвестный сзади подбежал, нанес удар по голове и бросил гранату. Мужчина успел гранату оттолкнуть ногой, и после этого прогремел взрыв.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети.

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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