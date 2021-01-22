Задержаны три человека, которые причастны в пожаре в доме престарелых в Харькове
Среди задержанных: лицо, которому принадлежит дом где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор учреждения.
По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели 15 человек в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК Украины, задержаны три человека.
В настоящее время устанавливается местонахождение других лиц, причастных к работе дома престарелых.
Постаревшая Аллегрова заткнула за пояс моложавую Ани Лорак, фото: как выглядит шальная императрица
Звезда "Дизель шоу" Евгений Никишин показал детей и красотку-жену, редкие фото: "Похудел на 20 кг!"
Трагедия в семье Чапкиса, внучка легенды "Танців з зірками" показала последнее фото: "Безмерная боль потерять тебя"
Ненакрашенная Ксения Мишина в странной позе показала, как расслабляется без Эллерта: "Это тяжело, но..."
"Будут собирать по кусочкам": поход на горку закончился бедой для восьмилетней украинки
По месту жительства задержанных проводятся следственные действия.
"Стариков жалко, страшно мучительная смерть", - пишут харьковчане в сети.
Ранее мы писали, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов поручил провести «тотальную проверку» подобных заведений города. 22 января в городе объявлен траур.
Напомним, что в Харькове объявляют траур из-за большой трагедии: Терехов дал срочное распоряжение.
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".