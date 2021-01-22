Задержаны три человека, которые причастны в пожаре в доме престарелых в Харькове

Среди задержанных: лицо, которому принадлежит дом где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор учреждения.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели 15 человек в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК Украины, задержаны три человека.

В настоящее время устанавливается местонахождение других лиц, причастных к работе дома престарелых.

По месту жительства задержанных проводятся следственные действия.

"Стариков жалко, страшно мучительная смерть", - пишут харьковчане в сети.

Ранее мы писали, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов поручил провести «тотальную проверку» подобных заведений города. 22 января в городе объявлен траур.

Напомним, что в Харькове объявляют траур из-за большой трагедии: Терехов дал срочное распоряжение.

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".