Кабмин хочет избавиться от "плохих" маршруток
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4583, согласно которому, общественный транспорт должен существенно модернизироваться, передает "Харьков life".
К примеру, общественный транспорт должен быть приспособлен к перевозке пассажиров с инвалидностью и маломобильных групп населения, быть оборудован звуковыми и визуальными устройствами информирования пассажиров о номере автобуса, текущей и конечной остановке.
Такой подход даст возможность требовать от перевозчиков обслуживать пассажиров на комфортных автобусах, устанавливать GPS-трекеры и валидаторы для электронной оплаты.
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Кроме того мы писали, что в Харьковской области новые жертвы китайского вируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".