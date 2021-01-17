Кабмин хочет избавиться от "плохих" маршруток

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4583, согласно которому, общественный транспорт должен существенно модернизироваться, передает "Харьков life".

К примеру, общественный транспорт должен быть приспособлен к перевозке пассажиров с инвалидностью и маломобильных групп населения, быть оборудован звуковыми и визуальными устройствами информирования пассажиров о номере автобуса, текущей и конечной остановке.

Такой подход даст возможность требовать от перевозчиков обслуживать пассажиров на комфортных автобусах, устанавливать GPS-трекеры и валидаторы для электронной оплаты.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области новые жертвы китайского вируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".