В Харьковской области растет количество зараженных китайским вирусом

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 308 жителей Харьковской области.

248 из них — жители Харьковского района и 213 — жители города Харькова.

Всего по области с начала пандемии зарегистрировано 74 148 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 61 934 больных выздоровели, 1231 человек умер.

Напомним, что в Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.

Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что эта норма касается таких сфер:

торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),

культуры (библиотеки, музеи),

образования (кружки),

спорта (секции),

здоровье (диагностические центры, лаборатории).

"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".