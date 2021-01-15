В колонии в Харькове решили обновить забор

Об этом рассказали на странице Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний в Facebook.

Так, в Алексеевской исправительной колонии №25 была проведена модернизация ограждения для избежания побега заключенных.

"В государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№25)" была выполнена замена 460 м противопобеговой ограды на периметре учреждения и переоборудованы посты свободного караула служебных собак." - указано в публикации.

Сумма, которую выделили на модернизацию, составила 1 миллион 250 тысяч гривен.

Напомним, что в Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.

Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что эта норма касается таких сфер:

торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),

культуры (библиотеки, музеи),

образования (кружки),

спорта (секции),

здоровье (диагностические центры, лаборатории).

"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".