В Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта

За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе, передает "Харьков Тудей".

Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.

"Полицейские тоже могут выдавать маски таким пассажирам вместо привлечения к админответственности. Но если пассажир идет на конфликт и принципиально не хочет надевать маску, то тогда уже его нужно штрафовать", — сказали в горсовете.

"Водилы и так 5 дел сразу делают, нагрузите их так, чтобы некогда было вперед смотреть...", " А если утром пассажиры едут на работу,и их больше чем сидячих, попробуй их выгони.Выкинут самого", " Это же сколько масок надо выдать водителю для расдачи пассажирам,да ещё на две смены?", "Просить или покупать?", " Не прошло и года", - пишут харьковчане в комментариях.

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