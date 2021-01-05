На Харьковщине 28-летнего Евгения Ярового, который пропал 29 декабря в Золочеве, нашли

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", есть следы насильственной смерти.

По словам местных жителей, подозреваемого в убийстве задержали. Полиция пока не дала официальную информацию.

Ранее мы писали, что умер известный харьковский спортсмен

2 января 2021 года на 88-м году ушел из жизни кандидат технических наук, профессор кафедры физического воспитания Харьковского национального университета радиоэлектроники, мастер спорта СССР по баскетболу Евгений Бороховский, сообщили в пресс-службе ХНУРЭ.

Евгений Бороховский много лет работал тренером команды Строитель (Харьков), выступал за команды СКА (Киев) в чемпионате СССР, а в составе сборной Харькова стал призером Спартакиады УССР (1959 год). В составе команды ветеранов города Харькова Евгений Бороховский был победителем и призером международных турниров.

"Его вклад в историю спорта — бесценен. Он всегда был примером силы, стойкости и преданности спорту. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в пресс-службе ХНУРЭ.

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