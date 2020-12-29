15-летний украинец поразил ответственностью после смерти отца



Как передает Politeka.net, о парнишке рассказали журналисты "UA: Перший" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



В свои 15 лет Виталий Пилипчук для своих меньших братиков и сестричек стал и нянькой, и папой. Парень из многодетной семьи, где мать-вдова самостоятельно воспитывает 5 детей.

"Мне кажется, что он меня порой жалеет, потому что он знает настолько нам было трудно пережить это все. То он меня поддерживает всегда", - поделилась мама парня.

Несмотря на кучу домашней работы Виталий находит время для своих хобби: игры на гитаре и автомобили.

Украинцы восхитились мальчиков и не скупились на лестные слова.



"Этот юноша вырастет настоящим мужчиной, который умеет брать на себя ответственность за других, пусть Бог благословляет вашу семью", "Так надо ребят воспитывать!! Тогда будет муж, а не маменькин сыночек, которого всю жизнь надо нянчить", "Уверена, что в будущем этот паренек будет иметь собственный автомобиль бизнес-класса !!! Сразу видно, что он будет достойным мужчиной и прекрасным человеком! Желаю тебе удачи, юноша! Верь в себя и свою мечту и никогда не сдавайся!!!! Ты обязательно достигнешь своих целей!", - писали украинцы в комментариях.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".