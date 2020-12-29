В Харькове заминировали здание МВД
"На Шевченко, у сервисного центра МВД, новогодний движ - очень шибкий человек, который наверное что-то не сдал, позвонил и сказал, что здание заминировано, нагнали полицию, собак, пожарных. Люди пока стоят кучкой рядом со зданием...", - собщают в телеграм-канале "Труха".
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
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Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".