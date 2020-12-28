В Харьковской области подо льдом нашли тело мужчины
Тело обнаружили на «золотом пляже» в поселке Донец Харьковской области.
Полиция Балаклейского района обращается к граждан и просит помочь установить личность мужчины, тело которого нашли 27 декабря в реке Северский Донец, на «золотом пляже» поселка Донец подо льдом.
Информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений.
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Сейчас в полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность погибшего, а также обстоятельства смерти.
Полиция обращается к гражданам, если кто-то владеет какой-либо информацией относительно трагедии, сообщить по номерам: 0 (95) 350 04 53 или 102.
Кроме того мы писали, что Харькове женщине стало плохо с сердцем.
Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.
"Во время осмотра 74-летней пациентки, ее сердце остановилось. Женщине провели экстренные реанимационные мероприятия и вернули к жизни, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".