Харьковчане выставили на продажу памятные предметы покойного Геннадия Кернеса

Стоимость лотов начинается от 100 гривен за значок до 100 тысяч долларов за аккаунт в соцсети, на который Геннадий Кернес подписался при жизни, передает newsroom.

Так, в сети появилось объявление о продаже часов с фамилией Кернеса.

За аксессуар продавец запросил 16 тысяч гривен.

Предложение о продаже Instagram-страницы, на которую был подписан Геннадий Кернес, опубликовали на сайте продаж и покупок спустя пять дней, после известия о смерти мэра Харькова.

Автор объявления Екатерина в подписи к лоту написала, что “все вырученные деньги будут потрачены на памятник Геннадию Адольфовичу”. Стоимость аккаунта она оценила в $100 тысяч.

Также в сети решили продать значок с надписью “Кернес — наш мэр” за 100 гривен.

Кроме того мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес оставил завещание.

Об этом рассказал близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс.

Свое имущество Кернес разделил между Оксаной и Родионом Гайсинскими, Кириллом Кернесом и Даниилом Приваловым.

"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил", - рассказал Фукс.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".